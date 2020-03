Didattica garantita alla scuola TED, lezioni in diretta dal salotto di casa

Dal 6 marzo scorso l’associazione TED Formazione, a seguito della decisione del governo di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa del diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, ha attivato per i propri allievi l’erogazione delle lezioni in modalità FAD, acronimo di Formazione a distanza.

In pratica, ancor prima che il Ministero ne facesse un obbligo, Ted Formazione, che ha sede a Monreale in via Baronio Manfredi 27, ha deciso di non interrompere l’attività didattica al fine di assicurarne la continuità agli allievi.

“Dopo la decisione del governo di chiudere le scuola – spiega il direttore Antonino Marfia – ho indetto un collegio docenti per discutere la questione e trovare una soluzione che, nel rispetto delle regole imposte, permettesse di garantire il diritto allo studio agli allievi. Abbiamo così creato una piattaforma online attraverso la quale potere svolgere quotidianamente lezione in modalità sincrona, ossia “in diretta”.

Di fatto, docenti e allievi ogni mattina si collegano rimanendo nel proprio salotto di casa e fanno lezione come se fossero in aula.

“Una bella esperienza – come ci racconta la professoressa Bardi, docente di storia del TED – anche sotto il profilo umano, dal momento che non interrompere la didattica si sta rivelando utile anche a fare sentire meno soli i ragazzi che, come noi tutti, stanno vivendo un momento di grande confusione e stravolgimento delle abitudini quotidiane”.

Per occupare al meglio il tempo libero, inoltre, gli allievi di TED Formazione hanno lanciato l’hashtag #restoacasamanonmiannoio attraverso il quale, a mo’ di sfida, si impegnano nella preparazione di una pietanza o di una acconciatura (a seconda dell’indirizzo del corso che frequentano) successivamente da postare sui social taggando e invitando un compagno a cimentarsi nell’impresa.

Belle e valide iniziative in attesa che tutto torni alla normalità e le aule tornino a riempirsi.