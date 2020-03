Coronavirus, stop alle zone blu a Monreale

Zone blu gratis a Monreale. L’amministrazione Arcidiacono vara un provvedimento per tutelare la salute pubblica e venire incontro ai cittadini.

Il Sindaco Alberto Arcidiacono oggi ha siglato un’ordinanza sindacale motivata dall’emergenza coronavirus che rende gratuite tutte le zone blu della città normanna.

Il mancato pagamento del ticket è stato ritenuto dal primo cittadino un atto indispensabile, necessario e prioritario al fine di tutelare la salute pubblica e venire incontro ai cittadini che si devono spostare con le loro autovetture, per motivi di lavoro o per comprovate necessità e che hanno l’esigenza di posteggiare nelle zone a pagamento.

Provvedimento necessario anche per non far gravare sulle tasche dei cittadini il costo del ticket in un momento difficile per l’economia Monrealese. Il provvedimento sarà valido fino al 3 aprile.