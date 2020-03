Coronavirus, più di 7 mila le denunce per la violazione delle restrizioni

Oltre settemila persone denunciate in un giorno per aver violato le misure restrittive introdotte con i provvedimenti governativi per l’emergenza Coronavirus.

Secondo gli ultimi dati del Viminale sono state controllate più di 157 mila persone, di cui 6.942 denunciate per violazione delle misure e 276 per aver dichiarato il falso.

Sono stati inoltre controllati circa 83 mila esercizi commerciali e denunciati 239 negozianti.

Emergono poi delle storie strane come ad esempio quella di alcune persone che si intrattenevano con delle prostitute oppure quelle di chi giocava tranquillamente a tennis.

In una città italiana ad esempio, una ventina di studenti universitari sono stati denunciati dalla Polizia per aver partecipato ad una festa. Dopo una segnalazione, gli agenti sono intervenuti sul posto identificando tutti gli studenti. Si è appurato che erano stranieri e che frequentavano la John Hopkins University.

In queste ore anche la Francia ha deciso di chiudere tutti i luoghi non strettamente necessari per via dell’aumento dei contagi.