Coronavirus, lanciata una nuova raccolta fondi per aiutare i policlinici

Medici e operatori della sanità, insieme agli scienziati stanno facendo in queste ore il possibile per salvarci dal Coronavirus che rischia di ridurre la nostra popolazione.

Dario Matranga ha avviato sul sito Gofundme una campagna di raccolta fondi per aiutare tutti gli infermieri e medici che in queste ore si ritrovano in una forte crisi economica per sostenere tutti questi interventi.

L’associazione punta a raccogliere un minimo di un milione di Euro per fronteggiare l’emergenza e attualmente sono stati raccolti più di 1.900 Euro.

Ricordiamo che per potenziare la terapia intensiva necessitano con urgenza ventilatori, monitor e altre strumentazioni speciali con, ovviamente, tutto l’equipaggiamento di sicurezza per gli operatori sanitari.

“Stiamo organizzando una raccolta fondi per donare ai policlinici universitari siciliani beni di consumo e strumenti indispensabili per affrontare e contrastare, con qualche possibilità in più, l’avvento del coronavirus”, dicono gli ex studenti del Liceo Classico Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo.

Fanno sapere inoltre che le operazioni di acquisto e di donazione, nonché il bilancio di questa iniziativa, saranno depositate presso lo studio notarile Flora Cardinale di Palermo.