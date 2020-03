Pioppo, il primo laureato online: Rosario Badalamenti dottore in Biodiversità e biologia ambientale

PIOPPO – L’aula magna è il salone di casa sua, la platea è composta da mamma papà e dai fratelli Daniele e Jessica in rigoroso silenzio. Giacca e cravatta, un bel respiro, ed è iniziata la discussione della tesi di laurea non di presenza ma via web.

“La proclamiamo dottore in Biodiversità e Biologia ambientale con 110 e lode”. Rosario Badalamenti oggi pomeriggio in modalità “a distanza” ha conseguito la laurea magistrale ricevendo anche la menzione speciale della Commissione. Dall’altra parte dello schermo i professori dell’Università di Palermo della facoltà di Biologia, che hanno apprezzato il lavoro prodotto in questi mesi dallo studente.

Rosario, venticinquenne di Pioppo, è stato uno dei primi studenti ad inaugurare la discussione della tesi per via telematica. Utilizzando gli strumenti di videocomunicazione, un servizio web che l’Ateneo ha prontamente attivato come misura di contenimento e prevenzione dal Coronavirus e per potere garantire il proseguimento degli studi e il raggiungimento del traguardo della proclamazione.

Doppia commozione quindi per il giovane universitario che in uno strano periodo ha portato a segno il suo obiettivo.

“Fin da piccolino ha sempre amato la natura e gli animali – racconta commossa mamma Virginia – sono felice che dopo anni di studio e sacrifici abbia raggiunto il suo sogno. Oggi festeggeremo tra noi ma appena tutto sarà passato faremo una grande festa”.