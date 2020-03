Amazon, Ikea, e-price, Ebay, nonostante il Coronavirus regolari le consegne degli acquisti online

Sono ancora regolari le consegne da parte di Amazon in tutto il nostro Paese dopo l’ultimo decreto del Governo, emanato l’11 marzo scorso. L’allegato numero 1 del decreto firmato dallo stesso Presidente Giuseppe Conte, non pone restrizioni alle vendite effettuate online e dunque neanche alle relative spedizioni dei prodotti.

Anche altri negozi come Ikea (dove è possibile anche acquistare online e scegliere la spedizione a casa), o catene virtuali come eprice, Ebay, Aliexpress non hanno sospeso le vendite e sono stati molti in questi giorni gli acquisti effettuati.

Proprio nel documento emanato dal governo si fa riferimento alla possibilità di poter continuare il commercio al dettaglio di qualsiasi vendita effettuata via Internet.

Sempre nell’allegato 1 del decreto sono inclusi anche i riferimenti a molti dei prodotti che sono venduti sugli store online.

Le consegne da parte dell’azienda quindi, sono assicurate in tutta Italia

I corrieri effettuano ogni giorno più di un milione di consegne e questo però sta creando tantissima allerta tra i dipendenti. Per questo motivo è stato fatto un appello invitando i consumatori a ridurre gli acquisti online per evitare una diffusione del virus anche via cartone.

Proprio un corriere di Amazon è stato contagiato e stando a delle indagini effettuate non avrebbe contratto il virus all’interno del luogo di lavoro. I sindacalisti di Filt Cgil si sentono molto preoccupati delle condizioni dei lavoratori e ribadiscono che “questi lavoratori lo fanno con senso del dovere, consapevoli che in queste ore il loro lavoro, come quello di tanti altri, può essere d’aiuto alle nostre comunità, per esempio, evitando attraverso la consegna a domicilio gli spostamenti delle persone come raccomandato dalle autorità competenti”.

I corrieri in questi giorni trasportano alimentari, merce deperibile, medicinali ma anche tutto quello che i consumatori comprano on-line. Spesso si tratta di consegne non indispensabili, che potrebbero essere rimandate.