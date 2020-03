1000 nuovi posti letto di terapia intensiva in una settimana, la Sicilia affronta il Coronavirus

115 affetti da Coronavirus in Sicilia, di cui 33 ricoverati, 5 in terapia intensiva, 78 in isolamento domiciliari. 2 sono guariti, mentre 2 sono i morti.

PALERMO – Secondo il bollettino regionale aggiornato sono 115 i pazienti affetti da Coronavirus in Sicilia, di cui 33 ricoverati, 5 in terapia intensiva, 78 in isolamento domiciliari. 2 sono guariti, mentre 2 sono i morti.

Intanto la regione annuncia che saranno 1000 i nuovi posti letto disponibili già in una settimana per potere ricoverare i pazienti affetti da Coronavirus. È questo il “Covid Hospital”, il piano d’intervento messo a punto dalla regione per affrontare la cura dei nuovi pazienti contagiati, illustrato ieri pomeriggio dall’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza.

Le Covid Hospital sono aree sanitarie già esistenti che si occuperanno esclusivamente del trattamento dei pazienti contagiati dal Coronavirus.

Le strutture sono sparse per tutto il territorio siciliano. Previsti posti di terapia intensiva e subintensiva e per le malattie infettive, che si aggiungeranno a quelli già esistenti negli ospedali siciliani.

Si tratta dell’ospedale di Partinico, una palazzina dell’ex Vittorio Emanuele di Catania e il Gravina di Caltagirone, Un’ala del policlinico Martino di Messina e il Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Parte dell’Umberto I di Enna, il Maggiore di Modica, un piano dell’Umberto I di Siracusa. La regione ha anche intenzione di recuperare medici dal settore privato e di reclutare altri sanitari tramite una procedura urgente.

Per l’acquisto di ventilatori e monitor è stato individuato il Cannizzaro di Catania quale l’azienda capofila regionale.

TI POTREBBE INTERESSARE: