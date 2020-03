Prosegue il bel tempo su Palermo, l’anticiclone però si indebolisce

La zona anticiclonica presente in queste ore su tutta la Sicilia ci sta regalando giornate soleggiate con qualche nube sui rilievi per via dell’elevata temperatura del suolo.

Da domani però le cose potrebbero lievemente cambiare a causa di una debole zona di bassa pressione che porterà della nuvolosità.

Questa depressione porterà ad un sensibile rialzo termico a causa dei venti meridionali sospinti da essa. Ma Vediamo nel dettaglio cosa accadrà domani e sabato.

Venerdì 13 marzo. Al mattino cielo poco nuvoloso con temperature in graduale rialzo nel corso della giornata. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento per l’avvicinamento della debole bassa pressione. La sera avremo delle schiarite anche se però resterà della nuvolosità. Le temperature massime saranno in rialzo e si aggireranno intorno ai 20 gradi. I mari saranno poco mossi e i venti deboli di Libeccio.

Sabato 14 marzo. La notte proseguiranno le schiarite, ma attenzione perché a partire dal mattino la nuvolosità potrebbe aumentare. Al pomeriggio nubi più dense e alte saranno in avvicinamento sulla città di Palermo e su tutta la provincia, ma non porteranno precipitazioni. Dalla sera inizierà la fase di dissolvimento che porterà a delle ampie schiarite su tutto il territorio. Le massime saranno in ulteriore aumento a causa dei venti di Scirocco nella prima parte della giornata. I venti ruoteranno successivamente, a partire dalla sera, a Maestrale. Mari agitati o poco mossi.