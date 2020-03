La speranza vince sulla paura del Coronavirus, a Monreale #AndràTuttoBene

MONREALE – Impazza sul web e su tantissime vetrine di esercizi commerciali l’hashtag #andràtuttobene. Un messaggio pregno di positività e di speranza in questi giorni duri, durissimi, segnati dall’emergenza Coronavirus.

Mentre le strade si svuotano e i cittadini stanno iniziando a capire che restare a casa è l’unica arma che abbiamo fino ad oggi per combattere questo nemico invisibile chiamato Covid-19, anche a Monreale arriva l’onda dell’#AndràTuttoBene.

E il Palazzo di Città di Monreale sarà il primo edificio a voler dare questo messaggio positivo ai monrealesi ai quali è stato chiesto di sacrificarsi per il bene di tutti. Uno striscione coloratissimo con la scritta #AndràTuttoBene è stato realizzato dai componenti del Comitato Pioppo Comune e sarà donato al sindaco Arcidiacono.

“In questi giorni – si legge in una nota del Comitato pioppese – gira nel web una campagna di positività, che consiste nel creare degli striscioni da appendere fuori dai balconi in cui è raffigurato un Arcobaleno con la scritta #AndràTuttoBene”. Il Comitato Pioppo Comune coglie la palla al balzo modificando e adattando uno striscione già dipinto in passato dai bambini di Pioppo durante i vari laboratori d’arte #Orarune. Doneremo lo striscione al Sindaco Alberto Arcidiacono per esporlo al Palazzo di Città”.

Ma non è finita qui perché l’iniziativa del Comitato pioppese è rivolta ed estesa anche a tutti i cittadini, non solo ai bambini, per dare un tocco di positività in questo periodo grigio e pieno di paura. Noi abbiamo già iniziato, lo striscione diventerà anche l’immagine di copertina della pagina Facebook di Filodiretto.