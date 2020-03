Coronavirus, autocertificazione anche per chi esce a piedi, le autorità non faranno sconti

La regola da adottare è sempre la stessa, uscire per lo stretto necessario e indispensabile. E su questo le autorità non faranno sconti.

È questa la strategia adottata dal governo per frenare l’avanzata del Covid-19, come ha ribadito il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli rispondendo ai cronisti in conferenza stampa: “Anche chi esce a piedi deve portare l’autocertificazione”.

Le forze dell’ordine effettueranno controlli sempre più stringenti. E verranno verificate le dichiarazioni rilasciate dai cittadini, ad esempio attraverso gli scontrini realmente fatti, o ancora gli accertamenti presso il luogo di lavoro.

Anche a Monreale ieri registrate le prime denunce, 7 cittadini non hanno saputo addurre una giustificazione valida, altri hanno invece sostenuto di essere usciti di casa per andare a lavorare o per motivi sanitari. Ma i successivi riscontri delle forze dell’ordine hanno appurato la non veridicità delle dichiarazioni. Per loro scattata la denuncia anche per falsa dichiarazione.

Stando al decreto la violazione delle prescrizioni è punita con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità.

Al momento in Italia registrati 12.462 casi da coronavirus, 827 sono stati i decessi, 1.045 i guariti. Un trend che secondo Borrelli è perfettamente in linea con ultimi giorni.