Taibi, Protezione Civile: “Monrealesi, rimanete a casa”

MONREALE – “Cittadini monrealesi, rimanete a casa”. È questo il messaggio che l’assessore Nicola Taibi, con delega alla Protezione Civile, ha voluto mandare ai suoi concittadini.

“Forse non tutti hanno capito che la forma migliore di difesa dal contagio consiste nell’evitare i contatti umani”.

L’assessore spiega che sia ieri pomeriggio che questa mattina a Monreale si respira per le strade un’aria di vita normale. Se non fosse per il forte odore di disinfettante che è stato sparato nella notte dal pickup della Protezione Civile per sanificare gli ambienti esterni, non si percepirebbe che la vita quotidiana è cambiata. E lo deve essere per un mese, forse due. Si spera. Il limite al momento non lo può dare nessuno. Ma è certo che ognuno deve fare la propria parte ed evitare al minimo necessario, e solo per esigenze essenziali, gli spostamenti. Medicine, spesa, lavoro se indispensabile per il tipo di servizio fornito alla collettività.

Su tutti i notiziari e in tutti i programmi vengono sciorinate di continuo le regole di comportamento che devono essere tassativamente tenute dai cittadini.

Anche il comune sta facendo la sua parte, diffondendo messaggi sulle regole da seguire. “Ma ancora tanta, troppa gente vediamo in giro per la città”.

Il senso di responsabilità nei confronti di tutta la collettività deve spingerci a fare un passo indietro, a modificare le nostre abitudini. Anche perché, se le restrizioni imposte dal governo per frenare l’avanzata del virus non dovessero dare i risultati sperati, è presumibile che lo step successivo adottato dal governo comporterà una restrizione ancora più forzata delle libertà individuali.