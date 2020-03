Palermo, Orlando sospende la Ztl fino al 3 aprile

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato disposizione oggi agli uffici del Comune di Palermo di predisporre l’ordinanza per la sospensione della Zona a Traffico Limitato fino al 3 aprile prossimo.

Il motivo di questa sospensione è per contrastare la diffusione del Coronavirus, dichiarato oggi dall’Oms Pandemia.

“Nel momento in cui un nuovo provvedimento del governo impone restrizioni rigidissime alla mobilità personale anche in ambito urbano, afferma Orlando, limitando gli spostamenti soltanto a quelli strettamente necessari per lavoro, salute ed esigenze personali non rinviabili, è evidente che si determinerà un drastico calo del traffico cittadino e quindi viene meno l’esigenza della zona a traffico limitato”. La sospensione entrerà in vigore dopo la pubblicazione dell’ordinanza comunale.

Intanto l’esponente di Europa Verde, Nadia Spallitta, ha scritto in un comunicato le dieci cose che dovrebbe fare il sindaco di Palermo. L’esponente ritiene che in questo momento di grave crisi sanitaria ed economica determinata dal Coronavirus, il sindaco possa adottare una serie di provvedimenti necessari e utili per la città di Palermo e sono: