Monreale, si è spento Gino Modica

Si è spento a 83 anni Gino Modica storica figura monrealese e padre di Ina Modica, responsabile dell’ufficio stampa del Comune di Monreale.

Da molti considerato un pilastro per la città di Monreale, sempre sorridente, gentile e di cuore grande. Gino Modica era un cultore delle nostre tradizioni, una persona nota a Monreale e non solo per la sua grande generosità.

È stato un commerciante nel settore alimentare – aveva un negozio in via Venero, di fronte San Castrenze – ed è nota la sua collezione di carretti siciliani con i quali si dilettava a girare per il paese durante la festa del SS Crocifisso.

Un gentiluomo d’altri tempi, un grande lavoratore, un uomo onesto e generoso, amante della famiglia e dell’amicizia, stimato e amato da tutti.

Alla collega giornalista Ina e alla sua famiglia la vicinanza della redazione di FiloDiretto.