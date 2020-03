Monreale da domani sospesa la Ztl, riaperte al traffico le due piazze

MONREALE – Da domani sarà sospesa la Ztl per le piazza Guglielmo II e piazza Vittorio Emanuele, il provvedimento sarà in vigore fino al 3 aprile. Rimane attiva la limitazione del traffico in via Roma e via Pietro Novelli.

L’isola pedonale in corso Pietro Novelli rimarrà come già predisposta: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre sabato e festivi dalle ore 9 alle ore 20. Resta invariata anche la consegna delle merci, in tutto il territorio comunale sarà consentita dalle ore 8 alle 10 e dalle ore 13 alle 16.

La modifica al traffico è stata adottata dall’amministrazione a seguito dell’emergenza coronavirus che sta investendo il Paese. La decisione arriva anche dopo una serie di appelli dei commercianti del centro storico devastati dalla crisi economica che ha fatto calare drasticamente gli incassi.

Il piano traffico varato l’estate scorsa era stato attivato insieme ad un nuovo sistema di videosorveglianza. Il provvedimento della Giunta era mirato alla regolamentazione della mobilità del Centro Urbano e alla limitazione delle vetture nelle vie del centro storico.