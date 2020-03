Coronavirus, negativa l’anziana 90enne arrivata all’ospedale Ingrassia

Tanto rumore e panico per nulla. È risultato negativo il tampone eseguito ad un’anziana signora che questo pomeriggio è arrivata all’ospedale Ingrassia di Palermo accusando i sintomi di una influenza.

Alla signora anziana, per precauzione, è stato eseguito il tampone faringeo. L’esito, come detto, è stato negativo. Per la signora, dunque, si tratta si una normale influenza.

Sul web si sera scatenato il panico e l’allarme generale ma, ribadiamo, nulla di eclatante. L’anziana 90enne aveva qualche linea di febbre.

Intanto la Regione invita a diffidare dalle fonti di notizie che riportano notizie allarmanti e non veritiere. “Continuano a circolare, sui social e in varie chat, documenti video, audio e testuali, con informazioni palesemente false sull’emergenza Coronavirus in Sicilia”, si legge in una nota della Regione Siciliana. “Si invitano i cittadini, pertanto, a non tenerne conto e a non contribuire all’ulteriore condivisione e diffusione se non dopo averne verificata l’autenticità”.