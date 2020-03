Coronavirus, il maresciallo monrealese Giuseppe Giangrande positivo

Il maresciallo dei carabinieri monrealese Giuseppe Giangrande è risultato positivo al tampone del Coronavirus.

Giangrande è rimasto gravemente ferito in un attentato mentre era in servizio davanti a Palazzo Chigi il 28 aprile del 2013 ed è tra i positivi al Coronavirus in Toscana.

Il militare di Monreale, da anni residente a Prato è al momento ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale fiorentino di Careggi ed è in buone condizioni.

Il maresciallo di Monreale è arrivato all’ospedale di Careggi per un controllo medico. Ha denunciato i sintomi del Coronavirus ed è stato sottoposto al tampone. L’esito è stato positivo. “Già lunedì – spiega la figlia Martina Giangrande – intuendo l’eventualità del pericolo abbiamo comunque ridotto all’osso i nostri contatti”.

“È stato un fulmine a ciel sereno – spiega la giovane che è in isolamento a casa – ora dovrò stargli vicino in un modo diverso. Non è intubato e la febbre sta scendendo, a denti stretti mi dico che forse il peggio per lui è passato”.

Intanto in Sicilia sono 83 i tamponi positivi inviati allo Spallanzani di Roma. Questa mattina una giovane di Giuliana, in provincia di Palermo, è risultata positiva all’ospedale di Corleone dove sono scattate le misure di emergenza. Poco fa il sindaco di Bagheria Tripoli ha confermato un altro caso positivo di coronavirus all’istituto ortopedico Rizzoli. Si tratta di un uomo di Bologna che adesso è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo con alcuni sintomi di polmonite.