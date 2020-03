Coronavirus, a Palermo muore il commercio

PALERMO – Una città vuota e ferma dal punto di vista economico. Le vie dello shopping completamente deserte, poche auto in circolazione, i ristoranti chiusi, i commercianti che hanno il registratore di cassa che fa fatica ad aprirsi e le scadenze che sopraggiungono.

Sono questi gli attuali problemi che stanno avendo i commercianti che a questo punto si chiedono: “Per chi apriamo se non viene nessuno?”. Questa è Palermo come si presenta oggi con la paura del Coronavirus che ha coinvolto un’intera città alla quale appartiene un forte senso di responsabilità da parte dei cittadini che hanno preferito restare in casa propria.

Facciamo un giro per le strade della città, le vie del centro sono svuotate. Vi è una lunga fila per entrare ad un supermercato di via Roma, così come per tanti in città.

Ma vi sono anche dei supermercati che hanno pochissima clientela. Uno di questi è quello di via Libertà, lo stesso che due sere fa è stato assaltato dai cittadini dopo l’annuncio di Conte.

I negozi di abbigliamento non hanno subìto limitazioni negli orari anche se però in tanti hanno deciso di chiudere. “Prima a frenare gli acquisti era la paura, adesso l’annuncio del governo che ha imposto a tutti di stare in casa propria”, dicono alcuni commercianti.

Chiudono del tutto anche i Bar, anche se alcuni restano aperti fino alle 18. I parrucchieri per una scarsa clientela chiudono anche, ma alcuni restano aperti in attesa di qualcuno che si “dia un taglio”.

Restano chiuse anche le sale ricevimento e tutti i compleanni o cerimonie sono state annullate o rinviate a data da destinarsi. Restano chiusi anche molti negozi dei centri commerciali, come al La Torre dove più della metà dei negozi ha deciso di abbassare le saracinesche.

Insomma una città vuota, o quasi, che spera che questa situazione finisca e che tutto possa tornare come prima in allegria e movimento. In basso potrete vedere le nostre foto, scattate questa mattina, dalle zone più importanti della città.