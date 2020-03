Corleone, primo caso di Coronavirus, è una ragazza di Giuliana

È stato confermato il primo caso di coronavirus nel Comune di Corleone.Ad essere contagiata sarebbe una ragazza residente a Giuliana, nel Corleonese.

Il primo tampone a cui è stata sottoposta è risultato positivo ed è stato inviato a Roma all’istituto Spallanzani per ulteriori conferme. Sono state poste in quarantena domiciliare circa 50 persone che sono entrate in contatto con la ragazza. La giovane è in buone condizioni di salute, come confermato dal Comune di Giuliana.

Il Comune di Corleone invita intanto la cittadinanza a non allarmarsi, a seguire le regole di igiene già note e di attenersi alle misure precauzionali del presidente del Consiglio, come evitare gli spostamenti non necessari.

Questa notte il pronto soccorso dell’ospedale è stato chiuso per la sanificazione e dalla 8 è nuovamente operativo.

Dall’ospedale raccomandano di recarsi al pronto soccorso solo ed esclusivamente per casi di necessità.