Una biblioteca nel “palazzo di Falcone”

PALERMO – Spinto dall’idea di Palermo capitale della cultura nel 2018, Marcello dell’Oglio, che da circa 25 anni sorveglia il palazzo dove abitava il giudice Giovanni Falcone, ha deciso di dedicare uno spazio adiacente la portineria allestendolo con i libri che possedeva all’interno della sua abitazione.

Spinti dall’iniziativa di Dell’Oglio, non solo i condomini, ma anche chi abitudinariamente frequenta il palazzo, hanno deciso di regalare i propri libri e metterli a disposizione per chi volesse leggerli. Nasce così questo scambio culturale. L’iniziativa del custode dello stabile ha avuto un forte successo e così come dice dell’Oglio “lo spazio dedicato ai libri comincia a restringersi”.

All’interno dello spazio, se capita di sbirciare, si trovano tantissimi volumi di svariati argomenti. Appena entrati si notano subito i libri sulla mafia scritti da diversi autori come Luigi Garlando, scrittore di “Per questo mi chiamo Giovanni”, oppure di Maria Falcone, scrittrice del libro “Giovanni Falcone un eroe solo”.

Se ci spostiamo più avanti notiamo il libro di Andrea Camilleri “Il ladro di merendine”. Poi ci sono gli otto volumi dell’enciclopedia universale Curcio, un libro sulla storia di Italia raccontata da 200 vignette, le fiabe di Grimm, una raccolta delle banconote d’Italia e una giraffa.

Al di sotto degli scaffali dove sono posti i libri vi sono ben due panche, così i lettori possono leggere i libri offerti da Dell’Oglio in comodità e serenità.

Marcello Dell’Oglio, come detto prima, da circa 25 anni sorveglia il condominio di via Notarbartolo 23 e forse la sua allegria e la sua simpatia hanno contribuito al successo di questa brillante iniziativa, tanto che non ci sono più posti per i libri sugli scaffali.