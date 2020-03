Coronavirus, sono 19 i ricoverati in Sicilia, 1 in terapia intensiva, 2 sono guariti

PALERMO – Sono 19 i pazienti ricoverati in Sicilia per contagio da Coronavirus. Sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna. Uno è stato posto in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare. La buona notizia è che 2 sono guariti.

I dati sono stati forniti dalla presidenza della Regione Siciliana.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).