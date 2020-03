Assembramenti in centri scommesse, denunciati 5 gestori a Palermo

Nella serata di ieri, i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato numerosi controlli per verificare l’osservanza delle recenti norme emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

Sono stati sanzionati amministrativamente e denunciati in stato di libertà, per la violazione dell’art. 650 del codice penale, cinque sale scommesse: due in zona Malaspina, una a borgo nuovo e due in centro città.

Nello specifico, nelle attività oltre a essere aperte, contrariamente a quanto indicato dall’art. 2 del D.P.C.M dell’ otto marzo scorso, è stata riscontrata anche la presenza di pubblico.