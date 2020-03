Ucciardone, tentativo di evasione, carcere circondato dagli agenti in tenuta antisommossa

La notizia è di questi minuti. Al carcere Ucciardone di Palermo c’è stato un tentativo di evasione. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato il tentativo di svellere la recinzione dell’istituto di pena. Alcuni detenuti avevano infatti cercato di fuggire.

Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa.

L’istituto di pena al momento è circondato dalle forze dell’ordine, mentre le strade intorno sono interdette al traffico.

Solo ieri sera si erano registrati tumulti all’altro carcere palermitano, il Pagliarelli, come avvenuto anche in altri istituti d’Italia, in seguito alla direttiva ministeriale per l’emergenza coronavirus che ha interdetto le visite, a favore dei colloqui telefonici.

Qui i parenti dei detenuti hanno bloccato il traffico e manifestato davanti ai cancelli. Come all’Ucciardone anche al Pagliarelli i reclusi gridavano “indulto indulto”.

“Sono anche preoccupati di eventuali casi di contagio all’interno del penitenziario”, dice la direttrice del Pagliarelli, Francesca Vazzana. I detenuti hanno incendiato cuscini, carta e pezzi di stoffa e poi hanno lanciato tutto attraverso le grate delle celle verso l’esterno.