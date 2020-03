Pioppo, violazione della quarantena. Intravaia: “Irresponsabilità che scivola su comportamenti criminali”

MONREALE – “Crea sconcerto e rabbia sapere che, nonostante tutte le direttive, i proclami, gli appelli ci siano persone tanto irresponsabili da continuare a sottovalutare l’eccezionale capacità di contagio del coronavirus, violando, non solo le regole e i decreti nazionali

e regionali, sottraendosi alla quarantena, ma le norme elementari di rispetto per il prossimo che dovrebbero stare alla base del convivere”. Con queste parole, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia ha condannato il gesto dei cittadini monrealesi, residenti a Pioppo, che

dopo essere rientrati dalla zona rossa non hanno rispettato la quarantena.

“Chi assume questi comportamenti – ha aggiunto Intravaia – non si rende conto che tale leggerezza e irresponsabilità scivolano verso comportamenti criminali, perché si attenta all’incolumità altrui, esattamente come chi si arma o assume altri atteggiamenti violenti; esigendo eguale fermezza di reazione da parte delle Istituzioni. Rinnovo l’appello rivolto dal Sindaco e da tutte le autorità a non uscire di casa se

non per ragioni di lavoro o estrema necessità e ad evitare assembramenti che possano favorire il diffondersi del contagio. È un momento molto difficile che può essere superato soltanto con il concorso e il rispetto reciproco da parte di tutti”.