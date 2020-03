Pioppo, cittadini giunti dalle zone rosse? Al momento solo dicerie, ma i Carabinieri indagano

Pioppo – In queste ore sono giunte alla nostra redazione segnalazioni su persone che sarebbero arrivate a Pioppo questa notte dalle zone rosse del Nord Italia, senza segnalarlo alle autorità competenti, come invece previsto dalla recente ordinanza emanata dal Presidente della Regione Nello Musumeci in materia di igiene e sanità.

La notizia, ancora tutta da appurare, come prevedibile è rimbalzata sui social diffondendo il panico tra i residenti di Pioppo. Anche perché si sarebbe condita di una serie di circostanze: c’è chi avrebbe visto due automobili appartenenti allo stesso nucleo familiare, chi avrebbe visto i panni stesi dopo tanto tempo in un’abitazione appartenente a cittadini emigrati al Nord, i vicini che vedono immigrati con tanto di nome e cognome e li denunziano al comune.

Ma è il sindaco Alberto Arcidiacono a smentire la notizia: “Nessuna segnalazione è giunta al comune”. Anche il Comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli si dice all’oscuro, non sarebbe giunta alcuna segnalazione al Comando.

Dalla Stazione dei Carabinieri di Pioppo confermano che al momento si tratta solo di dicerie, ma che stanno svolgendo le indagini del caso.

Non è infatti escluso che il fatto possa essersi vertificato. Dal Nord Italia le cronache ci raccontano di un esodo consistente di meridionali. Ed è possibile che, per evitare di essere bloccati, alcuni di loro stiano cercando di giungere nelle proprie abitazioni del Sud Italia in sordina.