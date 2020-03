Coronavirus, a Monreale al vaglio lo stop ai mercati del giovedì e del Contadino

Il sindaco di Monreale sta valutando l’ipotesi di sospendere i mercati del giovedì e della domenica. Con tutta probabilità una decisione in merito sarà presa nel corso della giornata di domani.

“Stiamo valutando di sospendere temporaneamente i mercati del giovedì e della domenica – ha detto Arcidiacono a Filodiretto – Cerchiamo di ridurre i casi di potenziale contagio”. La decisione arriverà di concerto con la squadra degli assessori.

Intanto questo pomeriggio si è tenuta una seduta di Consiglio comunale a porte chiuse. Dentro l’aula Biagio Giordano sono entrati solo i consiglieri comunali, i dipendenti dell’ufficio di Presidenza e i membri della giunta comunale. Filodiretto ha trasmesso la seduta in diretta Facebook per consentire la visione della discussione anche ai lettori (era consentito l’accesso a un solo giornalista per testata)

Assente in Consiglio comunale il presidente Marco Intravaia, che si trova in isolamento volontario. Intravaia è entrato in contatto con il Governatore Nello Musumeci che, a sua volta, ha avuto un contatto ravvicinato con il segretario nazionale del Pd Zingaretti, risultato positivo al Coronavirus. Intravaia e Musumeci sono negativi al tampone.

A Monreale oggi è stata una giornata di passione, soprattutto nella frazione di Pioppo dove si è temuto che qualche compaesano possa essere tornato dalle zone a rischio del Nord senza essersi registrato ed essersi messo in isolamento. Chi non ottempera all’obbligo, ricordiamo, rischia il deferimento all’Autorità Giudiziaria.