Musumeci in isolamento volontario dopo contatti con Zingaretti

I termini “Prevenzione” e “distanza” sono diventate le parole d’ordine di questo periodo. Anche il presidente della Regione Nello Musumeci ha deciso di attuare queste parole perché la notizia della positività del segretario del Pd Nicola Zingaretti ha indotto Musumeci a contattare subito i sanitari, come stabilito dal protocollo.

Mercoledì scorso, proprio Musumeci, è stato seduto accanto a Zingaretti, durante il vertice sul Coronavirus tenutosi a Palazzo Chigi, a Roma. Il presidente della Regione al momento non manifesta alcun sintomo riconducibile al virus ed è in ottima salute, come confermano anche i medici.

Ha però deciso di mettersi in isolamento volontario in casa propria. Secondo il protocollo dovrà controllare la temperatura corporea due volte al giorno ed effettuare un tampone mercoledì prossimo.

Il governatore dell’isola ha dichiarato che:

È una scelta di prudenza doverosa verso gli altri prima ancora che verso me stesso. Pazienza. Continuerò a coordinare l’attività del governo regionale e della

macchina amministrativa da casa mediante il contatto telefonico. Non ci possiamo fermare neppure per un giorno!

Musumeci lo abbiamo visto in queste settimane molto impegnato a seguire il caso del Coronavirus e ad attuare le misure necessarie per prevenirlo, a cominciare dagli aeroporti, dove il grande flusso di gente può portare il virus senza che nessuno se ne accorga.