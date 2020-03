Massi pericolanti a Baida, al via la messa in sicurezza

E’ stata classificata come area R4, ovvero, a rischio molto elevato, quella di Baida che è attraversata dalla via Falconara ed è sovrastata dal Monte Cuccitello.

Per questo motivo l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione Sicilia, guidato dal presidente Nello Musumeci, ha avviato una procedura per la sua messa in sicurezza.

La struttura, diretta da Maurizio Croce, ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dall’ingegnere Maurizio Vella, le indagini e la relativa progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dei massi.

L’obiettivo di questa operazione è dunque quello di evitare il distacco dei massi e bloccare quelli instabili che, per via delle loro dimensioni, non possono essere contenuti dalle barriere paramassi. Si procederà con la pulizia e il decespugliamento lungo le pareti del costone con il blocco dei singoli massi. Poi si procederà con la chiodatura dei blocchi di pietra e la frantumazione in parete di quelli di grosso volume. Infine verrà realizzata una rete rinforzata con barre metalliche che sarà a sua volta ancorata a dei tiranti in acciaio.

I residenti, molto soddisfatti, sperano da oltre quindici anni in questo intervento e finalmente “forse” la Regione lavorerà per una collina dove risiedono diverse abitazioni private, attività commerciali, ma soprattutto una vista mozzafiato.