MONREALE – Anche Monreale contribuisce alla battaglia di legalità in favore di Chico Forti!

Comparsi nella serata di ieri, sugli impianti pubblicitari della Turtle Designer di Ester Cuccia, i manifesti per ricordare il dramma che il nostro connazionale, Chico Forti, sta vivendo negli Stati Uniti d’America.

L’ex velista italiano si trova nel braccio della morte negli USA, per una condanna per omicidio. Ma lui si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. In Italia in molti credono alla sua versione. Il programma televisivo le IENE è sceso in campo per affrontare questa vicenda, dandone ampio risalto, Tanto che è sorto da tempo un movimento che spinge affinché si arrivi alla revisione del processo.

Vi ha aderito anche Ester Cuccia. “È un nostro connazionale!

L’unica arma nelle nostre mani é l’informazione. Viralizzando la notizia vogliamo arrivare ai piani alti nella speranza di una riapertura del caso.

Per un caso fortuito Chico non é un nostro familiare, ma va gestito come tale! Non siamo giudici e non vogliamo ergerci ma grazie alle Iene oggi in tanti conoscono. Ci sono troppi dubbi per restare nelle nostre case senza far nulla!”