Monreale, pagato lo stipendio di gennaio agli operatori ecologici

MONREALE – Arriva una boccata d’ossigeno per i dipendenti della New System Service. Dopo l’impasse durata settimane è stato pagato lo stipendio relativo al mese di gennaio. All’appello manca adesso la liquidazione della mensilità di febbraio. Lo comunica la Uil.

La società marsalese ha provveduto anche a consegnare agli operai gli indumenti essenziali per poter lavorare.

“Adesso si aspetta la regolarizzazione del passaggio del personale alla New System e fra qualche giorno il pagamento della mensilità di febbraio”, dice una nota della Uil.

La New System non ha ancora assunto i dipendenti ex Mirto, ex ATO ed ex Tech che sono stati provvisoriamente contrattualizzati da un temporary. Come rende noto il sindacato, la società si farà carico degli operai in maniera diretta.

Ieri l’assessore ai Rifiuti Totò Grippi ha fatto sapere a FiloDiretto che il Comune di Monreale a giorni firmerà il contratto con la società. Intanto gli uffici comunali sono già a lavoro per la redazione di un nuovo bando di gara annuale per l’affidamento del servizio che dovrebbe presentare, come ha sottolineato Grippi, qualche miglioria rispetto a quello in scadenza.