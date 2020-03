Furgone impazzito sulla Palermo-Sciacca, Carabinieri eroi fermano il mezzo, 6 feriti

Il provvidenziale intervento dei Carabinieri ha evitato la tragedia sulla Palermo-Sciacca. Un furgone ha subito la rottura dei freni e ha iniziato una folle corsa per circa tre chilometri. I Carabinieri di Altofonte sono intervenuti eroicamente mettendo la propria auto davanti al mezzo e facendosi tamponare. Così hanno fermato il furgone impazzito ed evitato il peggio.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio sullo scorrimento veloce. La vicenda si è svolta tra lo svincolo di Altofonte e il carcere Pagliarelli.

Alla guida del mezzo c’era un venditore ambulante di 33 anni che ha perso il controllo del mezzo per la rottura dei freni.

Il furgone, lanciato a velocità in un tratto in discesa, ha urtato quattro auto che si trovavano a transitare in quel momento nello stesso tratto.

In tutto sono 6 le persone rimaste ferite tra le quali un bambino che è stato trasportato all’ospedale “Di Cristina”. Le altre persone si trovano all’Ingrassia tre in codice giallo e due in codice verde.

Sono incorso indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri di Monreale.