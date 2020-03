Domani bel tempo, poi nuovo peggioramento

Domani solo una breve tregua dal maltempo. La perturbazione che ha colpito l’Isola si è allontanata come previsto, favorendo un lento miglioramento delle condizioni meteo. Domani dunque, ci attenderà una giornata prevalentemente soleggiata con il passaggio di qualche nuvola. Da sabato invece, una nuova perturbazione atlantica scivolerà verso l’Isola portando precipitazioni con il possibile sviluppo di qualche temporale. Precipitazioni accompagnate dai moderati venti di Maestrale che contribuiranno ad un sensibile calo termico.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per domani e sabato.

Venerdì 6 marzo. Al mattino cielo prevalentemente nuvoloso con schiarite solo a partire dalla tarda mattinata. Al pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso su Palermo. Situazione diversa in provincia, dove in alcune zone potrebbe risultare coperto. La sera nubi in intensificazione per l’avvicinarsi della perturbazione. Le temperature massime saranno in lieve rialzo rispetto alla giornata odierna, con valori che si aggireranno intorno ai 18 gradi. Venti deboli di Libeccio. Mari agitati o poco mossi.

Sabato 7 marzo. La perturbazione si avvicinerà e porterà le prime piogge a partire dalle ore notturne con venti di Ponente in intensificazione. Al mattino le precipitazioni continueranno ad essere diffuse sulla città di Palermo e in provincia con il possibile sviluppo di qualche temporale. Al pomeriggio precipitazioni ancora protagoniste sempre con il rischio di qualche temporale sulle zone dell’entroterra. La sera precipitazioni moderate su Palermo, mentre in alcune zone della provincia il cielo sarà molto nuvoloso con lo sviluppo di piogge deboli. Temperature massime in sensibile calo con massime intorno ai 13 gradi. Venti moderati di Ponente che a partire dalla sera ruoteranno a Maestrale. Mari agitati o mossi.

Per la giornata di domenica attendiamo ancora conferme dal risultato dei modelli matematici e quindi vi teniamo aggiornati con le nostre previsioni.