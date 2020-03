Coronavirus, attese e timori per Festa del SS Crocifisso e Giro d’Italia

MONREALE – Mancano poco a più di due mesi alla Festa del SS Crocifisso di Monreale, che quest’anno sarà seguita da un evento attesissimo, la prima tappa italiana del Giro d’Italia. Partirà infatti proprio da Monreale il Giro che arriverà fino alla Valle dei Templi.

Quello che aleggia tra i monrealesi è però la paura che l’allarme Coronavirus possa portare a un rinvio dei due attesissimi eventi. Il primo, la festa del SS Crocifisso, è la manifestazione religiosa che porta per le strade della città migliaia di monrealesi, visitatori dei Comuni vicini e turisti. Il Giro d’Italia è un evento di rilevanza internazionale e, secondo le stime dei giorni scorsi, si prevede porterà nella cittadina normanna centinaia di giornalisti oltre che migliaia di appassionati di ciclismo. Nel giro di pochi giorni i due eventi si tradurrebbero in una grossa boccata di ossigeno per le attività economiche del territorio.

Vantaggi ne avrebbero i commercianti, i gestori delle attività alberghiere ed extra alberghiere come bed and breakfast e affittacamere. Si tratta di eventi che il territorio monrealese non può permettersi di mancare. È ancora presto per fare previsioni ma si spera che l’emergenza coronavirus possa rientrare.

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un aumento dei livelli di allerta legati ai contagi di Coronavirus in Sicilia. Oltre alla chiusura di scuole e università, sono innumerevoli gli eventi annullati e rinviati a data da destinarsi. Rimangono aperti comunque in Sicilia i musei e i monumenti. Anche tutte le strutture ricettive sono regolarmente aperte così come sono regolarmente aperti musei, ristoranti, rifugi, bar o altri luoghi di intrattenimento.

Per l’occasione la Regione Siciliana ha predisposto il numero verde gratuito 800458787 per assicurare ogni assistenza utile alla cittadinanza nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Nello specifico vengono fornite informazioni e assistenza sulle misure adottate sul territorio nazionale ed in Sicilia. Tale servizio, attivo 24 ore su 24, è stato anche previsto per contrastare il dilagare di dati non attendibili e notizie segnatamente false.