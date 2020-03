Stampare foto online: istruzioni per l’uso

Con gli smartphone di ultima generazione, dotati di fotocamere da far invidia ai professionisti del settore, è diventato sempre più semplice scattare foto di alta qualità. Ogni giorno, infatti, scattiamo centinaia di fotografia e le teniamo salvate sui nostri dispositivi. Andiamo allo stadio per seguire la nostra squadra del cuore? Siamo pronti a scattare numerose foto, con la speranza di immortalare il nostro calciatore preferito.

Lo scatto e la conseguente pubblicazione sui vari social network è d’obbligo. Sono gli effetti della fotografia digitale che ci ha fatto cambiare abitudini anche da questo punto di vista. Prima, infatti, per scattare una foto dovevamo per forza utilizzare le care fotocamere. Oggi, invece, possiamo semplicemente scattare foto attraverso lo smartphone. Allo stesso modo è cambiato il modo di sviluppare le foto. Una volta, infatti, tutte le foto che scattavamo venivano conservate su vecchi rullini fotografici da sviluppare presso i vari fotografi.

Oggi, invece, abbiamo la possibilità di controllare tutto in tempo reale con i nostri smartphone, di selezionare le foto migliori e di farle stampare come e quando vogliamo. Una vera comodità rispetto al passato!

Come stampare le foto online

Per stampare le foto che scattiamo con il nostro smartphone, però, non dobbiamo per forza di cose rivolgerci a fotografi professionisti che possono chiederci cifre spropositate per la stampa dei nostri scatti. La fotografia digitale ha consentito la nascita di numerosi servizi in rete per lo sviluppo di foto online come PhotoSì. Questi servizi consentono di stampare foto in maniera rapida, sicura ed economica e di ricevere il tutto tramite corriere direttamente a casa.

Servizi, questi, sempre più completi in quanto consentono di stampare scegliendo i diversi formati della foto, il materiale su cui stampare e permettono inoltre di personalizzare i nostri scatti.

I servizi di stampa foto online, dunque, sono molto vantaggiosi e non a caso sono sempre più utilizzati. Innanzitutto è possibile stampare ad un costo davvero esiguo. Poi c’è tutto il vantaggio di ricevere le foto direttamente a casa, senza perdere tempo presso le diverse agenzie. I migliori siti, inoltre, consentono di realizzare diversi oggetti come magliette, poster, calendari e tanto altro, il tutto nel pieno rispetto della privacy e con grande risparmio di tempo e di denaro.

Un vantaggio non da poco per chi ha sempre voglia di conservare i propri ricordi, magari di un viaggio tanto atteso o di un momento particolare, risparmiando non poco denaro.

Quando ci apprestiamo a stampare foto online è importante seguire alcune semplici regole affinché tutto fili liscio. Innanzitutto occhio alla risoluzione della foto. Per far sì che sia di ottima qualità occorre prestare attenzione al fattore internet. Le foto prese dal web, infatti, possono perdere di qualità durante la stampa.

Molto importante è il fattore relativo al formato della foto. In linea di massima le macchine fotografiche utilizzano il .RAW ma è più opportuno stampare le foto online con PDF o a volte JPEG. Questo formato è utile solo in alcuni casi visto che può impoverire i colori.

Altro fattore importante è la scelta delle dimensioni delle foto. Occorre però agire con giudizio in quanto per alcune foto è possibile impostare le dimensioni, per altre no. Ed è un fattore fondamentale perché dal settaggio delle proporzioni dipende una buona stampa fotografica ed è per questo che bisognerà fare attenzione a non deformare la fotografia e di tenerla nel formato che più le si addice. Occhio, poi, alla scelta del materiale come carta, cartoncino, tela ed altri supporti che possono rendere unici i nostri scatti.