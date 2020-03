Coronavirus, scuole e università chiuse fino a metà marzo, il governo ha deciso, a breve l’ufficialità

ROMA – Le agenzie hanno battuto la notizia. Il Governo presieduto dal Premier Giuseppe Conte decide la chiusura di tutte le scuole di qualsiasi ordine e grado in tutt’Italia. La scelta era nell’aria.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, ha affermato di aver chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico, dopo l’incontro tra il premier Conte e i ministri dal quale è emersa la decisione di fermare l’attività didattica. “La decisione – ha proseguito – arriverà nelle prossime”.

Sarà il ministro Boccia a tenere i rapporti con le regione che hanno competenza sulla scuola.

Porte sbarrate anche per le Università. La misura riguarda infatti anche gli Atenei. La chiusura prevista da domani fino a metà marzo.

“Il totale dei contagi da Coronavirus – fa sapere il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli – , è di 2263, di questi l’88% sono situati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Il totale dei guariti è di 160 con un incremento di 11 persone in più rispetto a ieri, mentre il totale dei deceduti è di 79, con un incremento di 27 unità, 17 sono in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 1 in Veneto, 1 in Liguria”.