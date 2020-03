Coronavirus, è ufficiale, scuole e atenei chiusi da domani fino al 15 marzo

ROMA – E’ ufficiale: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo. “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi.

Dopo la notizia battuta dalle agenzie di stampa al termine del vertice di governo, intorno alle 1400, era giunto un parziale dietro-front da parte del Ministro dell’Istruzione, che aveva dichiarato la necessità di sottoporre al comitato tecnico scientifico la decisione.

“La notizia che è fuoriuscita è stata totalmente improvvida”, aveva dichiarato anche il premier Conte.

Nel pomeriggio palazzo Madama con una grande maggioranza ha approvato il decreto: scuole e atenei sbarrati fino al 15 marzo.

Intanto la protezione civile presenta i dati: 2.706 malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più. 276 i guariti, 116 in più rispetto a ieri. L’aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni.

Il decreto approvato dal Senato pone uno stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiuse. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva.

Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus.

Nella nuova circolare della ministra della P. A., Fabiana Dadone, vi sono degli indirizzi di portata generale. Le amministrazioni pubbliche sono invitate a incentivare lo smart working e se non ci sono abbastanza computer o comunque c’è “indisponibilità o insufficienza di dotazione” allora il dipendente “che si renda disponibile” può anche utilizzare “propri dispositivi” come pc o tablet.