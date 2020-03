Coronavirus, al tavolo del governo la chiusura delle scuole in tutta Italia

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e le forze politiche per decidere come affrontare l’emergenza Coronavirus. Non si parla di pandemia, ma la crescita del numero dei morti e la paura di una diffusione dei contagi in tutto il Paese è seria. Si vuole evitare il collasso del sistema sanitario nazionale e potenziare gli ospedali.

Tra le ipotesi sul tavolo, dopo la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese, quella della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in tutta la penisola, per un periodo di quindici giorni. La decisione potrebbe essere presa a breve, e la chiusura disposta già da domani o al massimo da lunedì.

In queste ore Conte sta incontrando i ministri. Sarà il ministro Boccia a curare i rapporti con le regioni che hanno la competenza sulle scuole.

La sospensione temporanea potrebbe durare da due settimane fino ad un mese.

Inoltre, tra le decisioni per scongiurare il contagio, anche il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, che potrebbe essere accorpato alle elezioni regionali di maggio.