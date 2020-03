Maltempo su Palermo, domani allerta gialla

La Protezione Civile regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo che indica per Palermo e Provincia un livello di rischio idrogeologico giallo per la giornata di domani mercoledì 4 marzo.

Dopo una lunga fase mite e di “siccità” per l’intera provincia e regione il maltempo è alle porte. Già la scorsa notte sono arrivate le prime precipitazioni accompagnate dai venti moderati settentrionali che hanno contribuito al sensibile calo termico.

Per la giornata di domani si attendono dunque, abbondanti precipitazioni accompagnate dallo sviluppo di qualche temporale sulle zone interne. Le temperature massime toccheranno i 13 gradi con venti moderati di Maestrale. I mari saranno agitati o molto mossi.

La perturbazione richiamerà aria più fredda nel bacino del Mediterraneo generando un vortice depressionario che probabilmente si allontanerà dall’Isola soltanto giovedì.

La Protezione Civile ha inoltre raccomandato la popolazione a non uscire di casa se non strettamente necessario per via della estrema variabilità delle condizioni meteorologiche.