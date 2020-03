Coronavirus, la Rap non raccoglie la differenziata

PALERMO – Gli operatori della Rap in queste settimane, a causa della psicosi da Coronavirus, non hanno raccolto né i rifiuti né la differenziata porta a porta.

I cittadini si sono ritrovati sotto casa cumuli di immondizia. Le operazioni di raccolta dei rifiuti sono in corso, spiega la Rap, e tutto tornerà alla normalità domani.

La non raccolta, spiega l’azienda, è stata causata dalla preoccupazione dei netturbini che hanno chiesto più mascherine e interventi di sanificazione dei locali di lavoro. I dirigenti hanno provveduto e la protesta è rientrata, ma restano alcune zone dove ancora l’immondizia non è stata raccolta. Parliamo della via Cluverio, Libertà bassa, via Emerico Amari e le zone attorno al tribunale.

In queste strade, promette l’azienda, saranno recuperati tutti gli arretrati a partire da questo pomeriggio. Le difficoltà sono legate anche al fatto che c’è un calendario di raccolta suddiviso per frazioni che va rispettato.