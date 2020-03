Monreale, assegno nucleo familiare, possibile presentare la domanda (all’interno termini e modulo)

MONREALE – Il 31 gennaio 2021 scadrà il termine per la presentazione della domanda, corredata dal nuovo Modello ISEE, per ricevere dal comune il contributo economico previsto per i nuclei familiari aventi tre o più figli minori.

La domanda di concessione dell’assegno deve essere presentata dai soggetti aventi diritto.

La prestazione economica, prevista per l’assegno nucleo familiare è rivolta a tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti nel comune di Monreale, con almeno tre figli minori presenti nella famiglia anagrafica sui quali si esercita la potestà genitoriale. L’indicatore I.S.E.E., che è stato riparametrato in base al nuovo indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, è pari a €. 8.788,99. Leggermente superiore l’ISEE rispetto all’anno precedente, ma anche l’importo dell’assegno che, se spettante nella misura intera, è pari a €. 145,14 mensili per tredici mensilità. Si tratta quindi di un importo annuale di € 1.886,80.

Per i nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 – rif. comma 1, art. 65 legge N. 448/1998.

L’istanza (scaricabile QUI), corredata dal nuovo Modello ISEEE, dece essere presentata presso l’Area Promozione Sociale e Territoriale in Via Venero 117, a Monreale, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.