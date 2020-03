Coronavirus, in tutto 10 casi di positività in Sicilia

Sono in tutto 10 i casi di coronavirus accertatati in Sicilia. Lo dice l’ultimo aggiornamento dell’assessore alla Salute Razza.

Oggi sono stati riscontrati altri tre casi di sospetta positività al Coronavirus. Uno nei laboratori del Policlinico Palermo e due a Catania.

I tamponi analizzato adesso adesso saranno inviati per la contro analisi all’Istituto superiore di sanità per l’eventuale certificazione.

I tre nuovi casi si aggiungono ai sette, uno dei quali nel Ragusano, comunicati alle 18 dal dipartimento di Protezione civile nazionale. L’annuncio è stato fatto, in una conferenza stampa a Palazzo Orleans, dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Tra i nuovi casi sospetti c’è una delle persone che fanno parte della comitiva di turisti bergamaschi in quarantena in un hotel di Palermo.

“Non ci sono ragioni di ulteriore preoccupazione – ha sottolineato il componente del governo Musumeci – perché in Sicilia non si registra alcun focolaio di contagio autonomo del coronavirus. Tutte le persone fino a ora risultate positive al tampone, infatti, sono soggetti che in qualche modo avuto modo un contatto con il ceppo riconducibile alle zone di focolaio del Nord Italia. Nel frattempo, due dei contagiati sono già guariti. Da quando è scoppiata la psicosi per il coronavirus – ha aggiunto Razza – è nettamente diminuito l’accesso dei siciliani nei pronto soccorso degli ospedali della Regione. Parliamo del 30 per cento, questo vuol dire che quando si parla di accessi inappropriati si dice il vero”.