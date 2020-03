Assegno di maternità, possibile presentare la domanda (all’interno termini e modulo)

MONREALE – Aperti i termini per la presentazione della domanda per l’assegno di maternità.

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio, il comunicato relativo alla rivalutazione, per l’anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità, che dovrà tenere conto della variazione media dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,5 per cento.

L’assegno di maternità va presentato necessariamente entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione, entro sei mesi dalla data di ingresso del bimbo nella famiglia.

Ricordiamo inoltre che hanno diritto all’assegno le donne residenti nel Comune di appartenenza, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno.

L’assegno prevede un importo di €. 348,12 mensili (calcolato per 5 mensilità e quindi per un totale pari ad €. 1.740,60) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2020, al netto di eventuali trattatamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

L’ISEE è pari ad €. 17416,66

Non hanno diritto all’assegno i beneficiari di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per un importo superiore al contributo.

L’ISEE, (ossia la situazione economica equivalente) per le domande relative ai nati nell’anno 2020, è pari ad €. 17416,66.

La domanda, scaricabile QUI completa di tutta la documentazione, deve essere presentata presso l’Area Promozione Sociale e Territoriale, in Via Venero 177 – 90046 Monreale.