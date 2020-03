Una nuova chiesa a Terrasini, l’arcidiocesi di Monreale cerca architetti e ingegneri

L’Arcidiocesi di Monreale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per partecipare al concorso per la progettazione di una nuova chiesa e locali di ministero pastorale (aule di catechismo e salone parrocchiale) per la parrocchia Maria SS. Del Rosario in Terrasini.

La partecipazione è riservata a gruppi di lavoro costituiti da:

progettista/i : architetti, ingegneri edili e civili, in forma individuale o in forma di studio associato, società, raggruppamento temporaneo;

: architetti, ingegneri edili e civili, in forma individuale o in forma di studio associato, società, raggruppamento temporaneo; un liturgista , almeno licenziato in liturgia;

, almeno licenziato in liturgia; uno o più artisti.

È richiesta la conoscenza della metodologia BIM.

All’interno del gruppo di lavoro ogni componente può concorrere per una sola qualifica e ciascun concorrente potrà far parte di un solo gruppo di lavoro, pena esclusione dal concorso.

Una commissione, composta da esperti in architettura, liturgia e arte, selezionerà un minimo di 15 partecipanti al concorso. I gruppi di lavoro selezionati verranno resi pubblici entro il 12 maggio 2020, sul sito della diocesi e su quello dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della CEI.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro il 26/03/2020. I gruppi di progettazione che intendono partecipare dovranno seguire le istruzioni contenute nella lettera allegata, unitamente alla manifestazione d’interesse, al seguente indirizzo PEC concorso.monreale.terrasini@pec.it