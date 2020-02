Palermo, torna la Domenica Favorita con tante attività

PALERMO – Domenica 8 marzo tornerà l’appuntamento di Domenica Favorita, la quarta edizione di sport, cultura ed eventi ludici che quest’anno è in programma anche l’8 e il 22 aprile e il 6 e 13 maggio.

Per il primo appuntamento saranno organizzati concerti organizzati dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, la marching band del Brass, gli spettacoli dei pupi e il laboratorio di scenografia del Teatro Massimo.

Soltanto per l’8 marzo il parco sarà aperto al traffico e tutte le attività si svolgeranno a Villa Niscemi e alla Palazzina Cinese. Per gli altri quattro giorni previsti il parco sarà totalmente chiuso al traffico.

Tra le novità di quest’edizione, il comitato organizzatore ha inserito i mercoledì didattici per far conoscere il parco alle scolaresche. Saranno rispettivamente l’8 e 22 aprile e il 6 e 13 maggio. La Favorita sarà anche la sede dell’evento Stra-papà.

Per la prima volta il parco della Favorita sarà anche la sede di “La Start up Favorita”, un contest, organizzato da innogea srl e dal Consorzio Arca, per selezionare una start up con un progetto innovativo sul tema salute e benessere.

I soci fondatori del comitato la Domenica Favorita hanno dichiarato:

“La Domenica Favorita è un progetto che abbiamo fatto nascere quattro anni fa, insieme all’Amministrazione Comunale e che abbiamo visto crescere nel tempo grazie al supporto incondizionato di tutti i principali attori del territorio. Un tesoro, quello della Favorita, che a poco a poco stiamo ritrovando e scoprendo grazie anche alle tante attività ludiche, sportive e culturali di cui si compone questa iniziativa. Quest’anno La Domenica Favorita si amplia, con tante altre attività e si svolge in altri giorni della settimana, andando incontro alla nostra visione originaria che prevede, come punto di arrivo, la valorizzazione del Parco 365 all’anno”

Per informazioni, prenotazione e aggiornamenti sul programma potrete consultare il sito www.ladomenicafavorita.com.