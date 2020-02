“Vogliamo continuare a pulire Monreale”, tornano in azione i volontari

Tornano in azione alcuni dei componenti dell’associazione Basta Volerlo, coordinati dal volontario monrealese Piero Faraci che insieme hanno formato il gruppo Basta Crederci. Oggi è stata ripulita piazza Vittorio Emanuele, via Roma e le fioriere. Lunedì torneranno per completare i lavori iniziati in via Baronio Manfredi, la strada è stata ripulita dalle erbacce e dai rifiuti.

Sono Giovanni Terranova, Pietro Partanna, Antonino Lombardo e Massimiliano Spitaleri. I quatttro volontari percepiscono il reddito di cittadinanza e hanno deciso di continuare a dare una mano per restituire decoro e pulizia a Monreale, nonostante il resto del gruppo ha deciso di interrompere il volontariato in zona ma di continuare solo a Palermo.

I componenti dell’associazione “Basta Volerlo” a novembre e dicembre hanno prestato volontariato a Monreale. Poi, a fine anno hanno interrotto l’attività che svolgevano due volte a settimana per le vie del paese, a causa di alcune multe ricevute per aver parcheggiato all’interno delle zone blu. Inoltre, i volontari avevano avanzato la richiesta di rimborso per le spese per il carburante e una copertura assicurativa.