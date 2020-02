Montelepre piange Emanuele Gaglio, un paese sotto shock

Un paese sotto shock è Montelepre dopo la morte di Emanuele Gaglio, 24 anni.

Il giovane questa mattina ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo di Gallitello. Emanuele stava andando a lavoro.

Una dinamica ancora tutta da chiarire ma pare che la Fiat Panda guidata da Emanuele si sia schiantata dopo che il ragazzo abbia sterzato bruscamente per evitare alcuni cunei persi da un autocarro che lo precedeva. Sulla tragedia indaga la Polizia stradale.

Sul sedile del passeggero c’era seduto un amico di Emanuele, N. D. 19 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Alcamo. Non è un gravi condizioni ed è attualmente sotto osservazione.

Sulla morte di Emanuele, figlio di un dipendente comunale del Comune di Montelepre, è intervenuto il sindaco del centro palermitano Maria Rita Crisci.

“Sono affranta ed incredula per questa terribile notizia che ho appreso da qualche ora – ha detto la prima cittadina -. Insieme, amministratori e dipendenti comunali, abbiamo sperato fino all’ultimo che non fosse vero, ma inesorabile è arrivata conferma che il giovanissimo monteleprino Emanuele Gaglio è morto per un incidente stradale mentre si recava a lavoro. Una giovane vita spezzata troppo presto. Una famiglia distrutta. Ci stringiamo tutti intorno al dipendente comunale Sig. Gaglio Giuseppe alla moglie e agli altri figli per la immane tragedia che li ha travolti”.