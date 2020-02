Al via la Ztl Notturna, tutto pronto per il primo weekend, ecco cosa accadrà

La Ztl notturna a Palermo diventa realtà. Il Comune di Palermo ha reso noto che l’Amat ha terminato la collocazione della segnaletica e quindi i divieti entreranno in vigore a partire dalle 23 di questa sera.

Per il sindaco Leoluca Orlando:

è ora di mettere un punto fermo a questa vicenda e dare avvio a questo provvedimento. Sono convinto che come già avvenuto per la pedonalizzazione, dopo le prime resistenze anche i commercianti della zona comprenderanno che proprio la limitazione del traffico è uno strumento, il primo strumento per il rilancio economico e per contrastare la crisi

L’accelerazione nell’emanare il provvedimento è arrivata dopo la decisione del Tar, che ha bocciato il ricorso dei commercianti e ha dato ragione all’Amministrazione comunale.

Orari validità. Nei weekend dall’1 novembre al 30 aprile, il venerdì la Ztl sarà attiva a partire dalle 23. Ci sarà solo una pausa di 3 ore dalle 20. Le limitazioni saranno in vigore dalle 23 alle 6 del sabato. Il sabato sera il provvedimento notturno resterà valido. La Ztl torna attiva sempre alle 23 e fino alle 6 della domenica.

Per poter acquistare i pass dovrete recarvi in Via Alcide de Gasperi, Politeama e Stazione Centrale. Il Ticket è acquistabile anche attraverso l’app Ztl Palermo e attraverso le iniziative dei privati. Diversi commercianti autorizzati li venderanno.

C’è anche chi polemizza l’operato del Comune e Amat perché si nota come quest’ultimo abbia installato la segnaletica in un solo giorno, mentre ci sono zone della città che non vedono segnaletica da anni.