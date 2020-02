Piana degli Albanesi, sciolto il consiglio comunale: oggi l’arrivo del commissario

Si è insediato stamani a Piana degli Albanesi il commissario straordinario Fulvio Manno. Il Consiglio comunale è stato sciolto con decreto del presidente della Regione del 24 febbraio scorso. Il 4 dicembre 2019 il Consiglio aveva deliberato la non approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018, nonostante ci fosse già una diffida del commissario ad acta che ha poi approvato lo strumento finanziario in data 7 gennaio 2020. Una procedura che di fatto ha comportato l’inizio per lo scioglimento del Consiglio comunale.

Questa mattina si è svolto l’insediamento del nuovo Commissario, Dott. Fulvio Manno alla presenza del segretario Comunale, del sindaco Rosario Petta e degli assessori Nicolò Benfante e Giorgio Scalora. “Ho trovato un’amministrazione Comunale ben organizzata che sta lavorando con grande impegno per superare le difficoltà di bilancio ed assicurare i servizi alla cittadinanza”, ha dichiarato il Commissario Fulvio Manno.

“Ho dato a nome della comunità il benvenuto nel nostro comune al Commissario Dott. Fulvio Manno – ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta – l’azione Amministrativa in questi mesi è andata avanti nella predisposizione degli strumenti economico-finanziari necessari all’ente come il bilancio di Previsione. Confidiamo nella competenza del commissario per portare a conclusione l’approvazione degli atti, già dalla settimana prossima. Continuiamo a lavorare sodo in un comune in pre-dissesto economico per il risanamento e per garantire al contempo progettualità e servizi, come abbiamo fatto dall’insediamento con il raggiungimento di obiettivi importanti per l’intera comunità. Andiamo avanti su questa strada sempre più convinti delle possibilità e potenzialità del nostro comune. Procederemo – conclude – al confronto ed al coinvolgimento delle forze politiche, delle forze sindacali e delle tante associazioni locali che già lavorano in stratta collaborazione con l’Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente nell’interesse della nostra comunità”.