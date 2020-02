Mezza Sicilia a letto con febbre alta, ecco il nuovo virus influenzale

Si parla tanto in queste ore di Coronavirus, ma non abbiamo ancora parlato del nuovo virus influenzale di questo mese che già da una settimana sta costringendo migliaia di siciliani a letto con febbre altissima.

Sicuramente è meno pericoloso perché non si rischia la vita, ma secondo gli esperti, è molto aggressivo.

I contagiati parlano di un improvviso innalzamento della temperatura corporea che ti mette a letto dopo pochissime ore, assieme a tosse e altri sintomi che adesso vi andremo ad elencare.

• Febbre oltre 38-39 gradi

• Brividi, mal di gola, tosse, congestione nasale, catarro

• Dolori articolari o muscolari

• Mal di testa

• Senso di stanchezza e sonnolenza

• Mancanza di appetito

• Diarrea o nausea

Per quanto riguarda la durata di questo virus influenzale varia a seconda dell’età della persona colpita. Negli adulti, per esempio, dura circa 7 giorni, nei bambini circa 10. Il Ministero della Salute ha anche spiegato che sono a maggior rischio di complicanze più gravi, gli adulti che hanno oltre i 65 anni.

Il contagio avviene in maniera molto semplice. Bastano delle goccioline di saliva o di muco emanati dall’infettato, oppure attraverso superfici contaminate dal virus. I sintomi compaiono dopo circa una settimana dal contagio e il periodo di incubazione può variare dai 3 ai 7 giorni.

Per prevenire l’influenza esistono alcuni accorgimenti da prendere come ad esempio lavare spesso le mani, non toccarsi il viso con le mani sporche, coprire la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce, usare fazzoletti usa e getta quando si soffia il naso, bere tanta acqua per evitare la disidratazione, coprirsi bene quando si esce e stare a riposo se si è già influenzati.