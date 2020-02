Coronavirus, turista in isolamento all’ospedale Cervello

In attesa dell’esito del tampone rimarrà in quarantena

Un altro caso di sospetto contagio da coronavirus a Palermo. È arrivata all’ospedale Cervello di Palermo una donna che denuncia i sintomi tipici del l’influenza ed è stata messa in isolamento in attesa dell’esito del tampone.

La donna è una turista di Bergamo, in vacanza a Palermo con alcuni amici.

Al momento accusa tosse e febbre attorno ai 37,4.

In seguito ad una visita in una guardia medica è stata portata all’ospedale Cervello dove i medici hanno eseguito il tampone. In attesa dei risultati del Policlinico la signora si trova in una stanza in quarantena.

Nel caso in cui dovesse risultare positiva al coronavirus tutti coloro che sono entrati in contatto con la turista dovranno stare in isolamento.