Coronavirus, il comune di Monreale corre ai ripari: emesso il protocollo per i cittadini

MONREALE – Il comune di Monreale ha emesso le sue raccomandazioni per prevenire o comunque limitare i contagi da Coronavirus.

I soggetti provenienti da aree dell’Italia interessate da casi di Coronavirus o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni e giungano in questo Comune di Monreale per motivi di lavoro, di studio, o per qualunque altra ragione, “sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all’Autorità Sanitaria Locale, che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del Virus”.

La segnalazione potrà essere effettuata :

al Sindaco di Monreale tel. 091 6564521-522-527

al proprio medico di Medicina Generale

alla sede ASP locale

al numero nazionale tel. 1500

Ai cittadini è richiesto inoltre, al solo sospetto, di segnalare alle autorità eventuali contatti con i focolai nazionali ed internazionali.